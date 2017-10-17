Испанская ясновидящая должна вернуть деньги за эксгумацию Сальвадора Дали

2017-10-17 15:30 | www.oxu.az | 4

Мадридский суд потребовал от ясновидящей Пилар Абель, считавшей себя дочерью Сальвадора Дали, возместить расходы на эксгумацию тела художника, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Locals.

Об этом стало известно из постановления суда от 13 октября, опубликованного в понедельник. Испанский суд прекратил рассматривать дело о возможном отцовстве и потребовал от истицы, 61-летней гадалки Пилар Абель, выплатить сумму, израсходованную на эксгумацию останков Сальвадора Дали. Точная цифра не называется.

Для того, чтобы провести эксгумацию останков художника, покоящегося в Театре-музее Дали в Фигерасе, необходимо было приподнять полуторатонную плиту. Для проведения анализа ДНК судебные эксперты взяли образцы кожи, ногтей, а также две кости.

Ранее сообщалось, что тест ДНК опроверг родство испанской гадалки с Сальвадором Дали.

A.C.

