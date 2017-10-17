Мужчины в платьях прогулялись по Баку – ВИДЕО (18+)

2017-10-17 15:37 | www.oxu.az | 4

Мужчины в женских платьях провели марш в центре столицы.

Как передает Oxu.Az, мероприятие под названием Red Run было организовано группой Hash House Harriers.

Марш был организован с благотворительными целями. Его суть в том, что люди разных возрастов раз в год одеваются в красные платья и выходят в центр города. Они веселят людей и собирают деньги на благотворительность в поддержку больных детей.

Отметим, что участники акции не являются представителями сексуальных меньшинств.

Э.А.

