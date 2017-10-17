Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд Европы 2017 года

2017-10-17 15:44 | www.oxu.az | 5

Американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд Европы 2017 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, первое место занимает британская писательница, автор поттерианы Джоан Роулинг. По подсчетам издания, за 12 месяцев она заработала $95 млн.

На второй строчке – португальский футболист Криштиану Роналду ($93 млн).

Далее следуют вновь британцы – группа Coldplay и певица Адель ($88 млн и $69 соответственно).

Швейцарский теннисист Роджер Федерер занимает пятую строчку с $64 млн.

Затем снова идут представители Великобритании. Шестое место поделили музыкант Элтон Джон и шеф-повар Гордон Рамзи (по $60 млн), на восьмой позиции – музыкант Пол Маккартни ($54 млн).

Замыкают десятку гольфист Рори Макилрой и диджей Келвин Харрис.

Ранее сообщалось, что Федерер признан самым высокооплачиваемым теннисистом 12-й год подряд.

A.C.

