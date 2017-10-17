Стал известен максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних

2017-10-17 15:56 | www.oxu.az | 5

Обнародована информация о верхнем и нижнем пределе нового наказания в виде ограничения свободы, которое будет применяться в Азербайджане к несовершеннолетним лицам, совершившим преступления.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим по представлению президента Азербайджана предложено дополнить статью 85 (виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним) УК АР новым пунктом, согласно которому ограничение свободы несовершеннолетним будет назначаться на срок от 2 месяцев до 2 лет.

Наказание в виде ограничения свободы представляет собой ограничение права на свободу без полной изоляции от общества. Данный вид наказания предусматривает контроль за осужденным по месту жительства.

К лицам, приговоренным к наказанию в виде ограничения свободы, выдвигаются следующие требования:

- не покидать место жительства полностью или в определенное время дня;

- носить при себе устройство электронного слежения и держать его в рабочем состоянии;

- не покидать пределы территории, определенные судом;

- не менять место жительства без разрешения органа, контролирующего исполнение наказания, а также заранее информировать этот орган о смене работы или места обучения.

Проект будет вынесен на обсуждение на заседании Милли Меджлиса 20 октября.

A.M.

