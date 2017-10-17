Испанская Marca о «Карабахе»: Бездомный чемпион

2017-10-17 16:03 | www.oxu.az | 4

К азербайджанскому клубу «Карабах», с которым встретится «Атлетико» в групповом раунде Лиги чемпионов, приковано внимание испанской прессы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, испанская Marca опубликовала статью об агдамском клубе.

Наибольшее внимание привлекает в статье то, что «Карабах» представлен как «бездомный чемпион». Коснувшись армяно-азербайджанского конфликта, испанцы подчеркнули, что по этой причине «Карабах» уже больше 20 лет базируется в Баку:

«Команда, в которой работает тренером испанец Рубен Селлес, из-за войны осталась без города и стадиона. Кроме того, более миллиона человек стали беженцами. Тренер команды Аллахверди Багиров воевал как доброволец в Агдаме и погиб в ходе боёв. Произошедшие события вынудили клуб переехать в Баку, находящийся на расстоянии 255 км от его родного города. Сейчас спонсором клуба является Azеrsun Holding, клубом руководит Тахир Гёзал».

Mundo Deportivo, опубликовавший статью на эту же тему, отметил, что, завоевав путёвку в групповой раунд Лиги чемпионов, «Карабах» установил историческое достижение:

«Испанские футболисты Мичел и Дани Кинтана являются одними из «столбов» команды главного тренера Гурбана Гурбанова. Система Гурбанова аналогична той, которую внедрил в «Барселоне» Хосеп Гвардиола. Гурбанову понравилась эта система Гвардиолы, и для получения более полной информации он в 2012 году побывал в лагере «Барселоны» и побеседовал с Гвардиолой. Поэтому «Карабах» называют кавказской «Барселоной». Гурбанов отдаёт предпочтение тактической схеме 4-2-3-1. Наряду с испанцами, самыми опасными футболистами команды являются заблиставший недавно, выступающий на левом фланге молодой Махир Мадатов, а также нападающий Дино Ндлову».

Отметим, что матч «Карабах» – «Атлетико» состоится завтра на Бакинском олимпийском стадионе и начнётся в 20:00.

Э.А.

