В Баку арестованы лица, ограбившие дом известного врача

2017-10-17 18:57 | www.apa.az | 7

Задержаны члены группы, ограбившие известного уролога-ученого, профессора Кямала Абдуллаева.

Как сообщает АПА, в отношении 4 членов группы решением суда Бинагадинского района избрана мера пресечения в виде ареста.

Согласно информации, члены группы, имена которых пока не называются, украли из дома врача крупную сумму денег и дорогие часы стоимостью 20 тысяч долларов.

В настоящее время в Бинагадинском РУП проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Отметим, происшествие было зарегистрировано 29 июля 2017 года в доме К.Абдуллаева, расположенного в поселке Расулзаде Бинагадинского района.

4 неизвестных проникли в дом К.Абдуллаева, связали руки и ноги его супруги и подвергли пыткам. Согласно предварительной информации, грабители украли из дома 5 тысяч долларов и дорогие часы.