Из-за чего началась драка с участием экс-телохранителя президента

2017-10-17 16:10 | www.oxu.az | 1

Зачинщиком конфликта в чайном доме "Ичери Шехер" в самом центре Баку, который впоследствии перерос в перестрелку и привел к тяжелому ранению заместителя начальника по оперативной части Управления полиции Сабаильского района Орхана Ахундзаде, стал бывший начальник 23-го отделения полиции Низаминского района Мушвиг Мадатов.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Сабаильского района.

Ранее Sputnik сообщал, что в ночь с 14 на 15 октября на территории Низаминского района возле спортивного комплекса "Руслан" произошла перестрелка, в результате которой был ранен полковник полиции Орхан Ахундзаде. Полицейские погнались за хулиганами, которые за несколько часов до перестрелки вступили в конфликт с Мадатовым в чайном доме. По факту задержаны три человека.

Между тем, стали известны обстоятельства, с которых все и началось. Вечером 14 октября Мадатов привел в чайный дом знакомую. Четверо молодых людей, трое из которых уже задержаны (Аббасов Кязым Таптыг оглу (1992 года рождения), Исмайлов Мухаммед Гасан оглу (1982 года рождения) и Гасанов Эмин Вагиф оглу (1976 года рождения), сидели за соседним столиком. Мадатов сделал им замечание относительно их поведения, после чего между ними возник конфликт.

Поскольку Мадатов был личным телохранителем бывшего президента Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, то даже четверо мужчин не смогли одолеть его. В конце концов один из молодых людей не выдержал и, достав нож, ударил Мадатова в область затылка.

На этом конфликт вроде бы закончился. По крайней мере, так подумали участники драки, потому что Мадатов покинул чайный дом. Однако, никому ничего не сказав, он прямиком отправился в 9-е отделение полиции Сабаильского района и вскоре в чайный дом нагрянули оперативники. Из-за того, что правоохранители были в гражданском, хулиганы подумали, что Мадатов натравил на них своих людей. Молодым людям удалось скрыться с места происшествия на автомобиле марки Lexus. Полицейские пустились вдогонку.

Недалеко от станции метро "Кероглу" полицейским удалось догнать злоумышленников, но один из них выстрелил из винчестера и ранил Орхана Ахундзаде в бедро, тем самым задев вену. Когда стражи порядка открыли огонь по автомобилю, хулиганы поняли, с кем имеют дело.

Ахундзаде доставили в больницу в самый последний момент. Операция длилась три часа, и сегодня его жизни ничто не угрожает.

Следует отметить, что один из участников драки — родственник авторитетного человека, имя которого не называется. По некоторым данным, автомобиль, на котором хулиганы пытались скрыться от полицейских, принадлежит четвертому участнику драки, который в настоящее время не задержан.

Отметим и то, что Мадатов был начальником 23-го отделения полиции Низаминского района в 1994-96 годах. Долгое время он отвечал за охрану и безопасность Гейдара Алиева. Есть вероятность, что Мадатова тоже привлекут к уголовной ответственности, ведь молодым людям здорово досталось от него.

Э.А.

