Задержаны пятеро участников убийства иранского студента

2017-10-17 19:02 | www.apa.az | 4

Раскрыто убийство иранского студента, совершенное в Новханы.



Как сообщает АПА, согласно совместному заявлению пресс-служб Генпрокуратуры и МВД республики, 12 октября этого года в собственном доме в дачном массиве Новханы города Сумгаит с признаками насильственной смерти был обнаружен труп гражданина Исламской Республики Иран Мохтати Самана Немат оглы.



«На основании поступившей информации сотрудники прокуратуры и Управления полиции города при участии судмедэксперта произвели осмотр места происшествия. Изъяты вещественные доказательства, а также выполнены необходимые процессуальные действия.



По факту в городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР., назначены соответствующие экспертизы.

В результате проведенных сотрудниками городской прокуратуры и управления полиции оперативно-следственных мероприятий были задержаны и привлечены к следствию подозреваемые Юнус Джамаллы, Натиг Бабавердиев, Джейхун Талыблы, Парвин Алмамедов и Захид Дуньямалыев.

В результате предварительного следствия и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Ю. Джамаллы, Н. Бабавердиев, Дж. Талыблы, П. Алмамедов и З. Дуньямалыев, заранее сговорившись с целью присвоения чужого имущества путем разбоя, 11 октября примерно в 4 часа ночи приехали по адресу проживания покойного, вломились в дом и убили Самана Мохтати. Однако они не смогли забрать из дома какое-либо имущество и скрылись с места происшествия.

В настоящий момент продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу», - говорится в сообщении.

Отметим, убитый был студентом Азербайджанского медицинского университета.