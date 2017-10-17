Воспетые Арменией террористы

2017-10-17 16:24 | www.oxu.az | 3

Варужан Карапетян - террорист с позорной дурной славой, которого Армения приняла близко к своему «национальному» сердцу. Так близко, что он стал национальным героем, передает Oxu.Az.

Террористическая карьера Варужана Карапетяна

Карапетян, сирийский гражданин армянского происхождения, входил в армянскую террористическую организацию ASALA (Армянская секретная армия за освобождение Армении). 15 июля 1983 года, в то время 20-летний глава французского отделения ASALA, Карапетян оставил бомбу в чемодане на стойке регистрации Turkish Airlines в южном терминале аэропорта Орли, в Париже. Это стало частью глобальной кампании ASALA по борьбе с Турцией за признание «геноцида армян» турками.

Бомба была изготовлена из взрывчатого вещества Семтекс и прикреплена к трем портативным газовым баллонам. Это объясняло обширные ожоги жертв.

В результате взрыва восемь человек погибли и 55 человек получили ранения; три человека погибли сразу же на месте взрыва, а еще пять человек умерли в больнице. Четверо из них были французами, двое турками, один американцем, один шведом.

В аэропорту Карапетян заплатил 65 долларов пассажиру, чтобы тот пронес за него сумку с бомбой, заявив, что у него слишком много багажа. Первоначально бомба должна была взорваться на борту самолета «Турецких авиалиний» во время маршрута из Парижа в турецкий город Стамбул. Однако она преждевременно взорвалась на рампе багажа, что привело к гораздо меньшим потерям жизни и ущербу.

При допросе французской полицией Карапетян признался, что бомба была собрана в Вилье-ле-Бель (муниципалитет во Франции – ред.), в доме Оханнеса Семерси, гражданина Турции с армянскими корнями

3 марта 1985 года присяжные признали Карапетяна виновным и он получил пожизненное заключение.

Прощение и депортация

В конце 1990-х годов с ходатайством, которое подписали более одного миллиона армян в Армении, правительство и лидеры, включая бывших и нынешних президентов Армении, обратились к властям Франции с просьбой амнистировать Варужана Карапетяна. После освобождения из тюрьмы Армения предложила Карапетяну убежище.

23 апреля 2001 года после 17 лет тюрьмы, Карапетян был помилован апелляционным судом французского Бурже и освобожден при условии его депортации в Армению. Там, в Армении, Карапетян превратился в героя.

Мэр Еревана Роберт Назарян пообещал обеспечить Карапетяна работой и жильем. В Ереване Карапетян встретился с тогдашним премьер-министром Андраником Маргаряном, который выразил свою радость по поводу его освобождения. Армянская интеллигенция, в том числе Зори Балаян, Сильва Капутикян, Сос Саркисян, Геворк Эмин, Перч Зейтунцян, Левон Ананян и другие выразили поддержку террористу Карапетяну.

АSALA

Террористическая организация ASALA была основана армянами 20 января 1975 года. Посредством целенаправленного убийства турецких дипломатов ASALA стремилась обеспечить признание международным сообществом геноцида армян в начале 20-го века и потребовать возврата «Западной Армении» Турцией.

Основателем ASALA был Акоп Акопян из Мосула, который в 1968 году был активным членом террористической Организации освобождения Палестины (ООП). Многие террористы АSALA также прошли подготовку в лагере ООП в Ливане.

В течение 1975-84 гг. ASALA организовала убийства 41 турецкого дипломата и чиновника, как в Турции, так и за рубежом. Многие из его членов были схвачены и заключены в тюрьмы в странах, где они совершали террористические акты; из них несколько человек были приговорены к смертной казни, а другие погибли в результате столкновений с полицией или целенаправленных убийств со стороны разведывательных служб. После 1997 года ASALA перестала существовать как организация. Ее члены продолжали напоминать армянам о своем существовании, совершая различные противоправные действия.

Другой террорист

Когда в 1992 году Армения вторглась в Азербайджан, одним из главных виновников резни в Ходжалы, совершенной армянскими войсками против мирных азербайджанцев, был Монте Мелконян. Мелконян был армянским террористом из Калифорнии, выпускником Университета Беркли.

В книге, написанной Маркаром, старшим братом Мелконяна, есть место, где говорится: «Накануне, приблизительно в 11:00 вечера, около трех тысяч армянских боевиков продвигались по высокой траве с трех сторон к Ходжалы, вытесняя жителей через открытую сторону на восток. К утру 26 февраля беженцы добрались до восточного побережья Нагорного Карабаха и стали прокладывать себе путь вниз, к безопасному месту в азербайджанском городе Агдам, примерно в шести милях от него. Там, на холмах и в пределах видимой безопасности, солдаты Нагорного Карабаха преследовали их. «Они просто стреляли и стреляли», - заявила женщина-беженка Раиса Асланова следователю Human Rights Watch. Тогда боевики Arabo обнажили ножи и стали резать людей. Теперь единственным звуком был только ветер, свистящий сквозь сухую траву, который, тем не менее, не мог развеять зловония трупов. Монте стоял там, где, словно сломанные куклы, тут и там были разбросаны женщины и девочки».

Правозащитная организация Human Rights Watch позднее осудила резню 613 азербайджанских мирных жителей, в том числе 250 детей, женщин и пожилых людей.

Отсутствие у Армении моральных принципов

В 2016 в Ереване, столице Армении, состоялась торжественная церемония открытия памятника армянскому националисту, сотрудничавшему с нацистами Гарегину Нжде. В церемонии открытия памятника приняли участие президент Армении, министры, руководители правящей партии и парламентарии.

Во время Второй мировой войны Нжде основал печально известный Армянский легион, насчитывавший около 30 000 человек. Армянский легион, как часть германского вермахта, сражался на Крымском полуострове и на Кавказе, а также на юге Франции, и активно помогал нацистам, сдавая евреев и других «нежелательных» для нацистов лиц, а также организовывал отправку евреев в лагеря смерти.

Помимо памятника, в Ереване в его честь также названы площадь и станция метро, а его «наследие» преподается детям в армянских школах. Их учат тому, что Нжде сражался за страну, и любые грехи, которые он совершил, в конечном счете несущественны или, что еще хуже, оправданы! Дошло до того, что Эдуард Шармазанов, вице-спикер армянского парламента, назвал Нжде «национальным героем», «патриотом», который «боролся за независимость Армении».

Большое беспокойство вызывает и тот факт, что даже президент Армении назвал нациста Нжде великим армянским героем. Для правительства, которое просит мир признать геноцид своего народа, героизация нацистских военных преступников должна быть оксюмороном. Более того, страна, которая постоянно отрицает свое вторжение на суверенную землю Азербайджана и повинна в гибели сотен женщин, детей и престарелых, безусловно, проявляет двойной стандарт.

Лига по борьбе с диффамацией (ADL) установила, что 1,3 миллиона из 2,2 миллиона взрослых в Армении придерживаются антисемитских убеждений, что делает Армению второй по величине антисемитской страной в Европе.

Учитывая все вышесказанное, вызывает удивление и недоумение то, что мир отмалчивается на длящуюся больше двух десятилетий незаконную оккупацию Арменией 20% исконных территорий Азербайджана. И почему мир не консолидирует усилия в борьбе с этой несправедливостью в отношении миролюбивого Азербайджана?

Н.О.