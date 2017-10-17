Министерство предупредило водителей об оползнях

2017-10-17 16:30 | www.oxu.az | 4

По результатам исследований специалистов экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов во многих оползневых зонах в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована стабильность.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МЭПР, относительная активность динамики процессов оползней, обвалов и затоплений наблюдалась на 106-111 км автомобильной дороги Баку-Шемаха, дорогах Зых-1, Маштага-Забрат, территориях Каменного карьера и поселка Гала.

В информации говорится, что в ходе мониторингах в районах республики относительная активность оползневых процессов была зафиксирована в поселке Киджаба Астаринского района, 5, 7, 8,10 км автомобильной дороги Дегади-Пяликеш, 17-19, 23, 27-29, 40 и 45-47 км автомобильной дороги Ленкоран-Лерик, селе Гадиган Ленкоранского района, селах Сору, Киравуд, Вери-Алиабад Лерикского района.

Относительная активность в динамике экзогенно-геологических процессов также наблюдалась в селах Гюллютепе и Зувенд Масаллинского района, 12-13 и 17 км автомобильной дороги Джалилабад-Джанган-Солтанкенд в Джалилабадском районе, селе Арыгыран Гедабекского района, селах Истису, Садиян, Ханкенди, Дияллы Исмаиллинского района, Агсуинском перевале, 2-11, 23-24, 27-29 км автомобильной дороги Муганлы-Исмаил, 10-ом километре автомобильной дороги Басгал-Сулут.

A.M.