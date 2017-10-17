В Турции число погибших после обвала на шахте возросло до шести

2017-10-17 18:06 | www.trend.az | 4

Число шахтеров, погибших под завалом в угольной шахте в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, выросло до шести, передает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA во вторник.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Турецкие СМИ сообщили об обвале пород на одной из угольных шахт в Ширнаке. Один шахтер спасен, спасательная операция по поиску еще одного шахтера продолжается.

Министерство энергетики и природных ресурсов сообщило, что шахта, на которой произошел обвал, была официально закрыта.