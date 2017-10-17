«Азеркосмос» выведен из подчинения Министерству транспорта, связи и высоких технологий

2017-10-17 19:03 | www.apa.az | 6

Открытое акционерное общество «Азеркосмос» выведено из подчинения Министерству транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщает АПА-Экономикс, президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в распоряжение об учреждении Открытого акционерного общества «Азеркосмос» от 3 мая 2010 года.

Согласно изменениям, в распоряжении слова «в подчинении Министерству транспорта, связи и высоких технологий» заменены словами «Азербайджанской Республики», а после слова «реализация» добавлены слова «координация работ, выполняемых в рамках международных космических проектов, и участие в них, сотрудничество с международными организациями и космическими агентствами зарубежных государств в области использования космоса в мирных целях».