Басков «хотел скинуть» свою невесту с Девичьей башни в Баку – ВИДЕО

2017-10-17 16:37 | www.oxu.az | 5

Известный российский певец Николай Басков, выступивший с концертом во Дворце Гейдара Алиева, посетил достопримечательности Баку, передает Oxu.Az со ссылкой на aze.az.

Популярный российский певец посетил символ нашего города - Девичью башню, откуда он хотел «скинуть вниз» свою невесту.

Запись этого предложения опубликована на странице Баскова в соцсети Instagram.

«Друзья, мы находимся в Баку. Я с огромным счастьем хочу показать Вике «Старый город». Это Девичья башня, отсюда скидывали самых красивых девушек. Ты должна туда пойти. Я ради этого приехал в Баку, чтобы скинуть тебя вниз. Я поймаю тебя, ты должна оказаться у меня на руках», - обратился Басков к невесте, обняв и поцеловав её в губы.

Э.А.

