Туркменистан стал членом Межпарламентского союза

2017-10-17 18:39 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан был принят в члены Межпарламентского союза (МПС), говорится в распространенном во вторник сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Решение было принято на проходящем в Санкт-Петербурге заседании руководящего совета МПС. "Вступление Туркменистана в МПС является еще одним свидетельством международного признания проводимой в стране успешной деятельности по укреплению гражданских институтов и демократических ценностей", - сказано в информации.

Межпарламентский союз, штаб-квартира которого расположена в Женеве, является одной из старейших международных организаций и одной из самых представительных международных структур по межпарламентской дипломатии.

МПС предоставляет свою уникальную площадку парламентским делегациям для обсуждения широкого спектра вопросов международной повестки дня, требующей внимания парламентариев. Значимым направлением деятельности МПС является работа по поощрению, защите и укреплению демократии во всем мире, сказано в пресс-релизе.

Одновременно с Туркменистаном были также одобрены заявки Узбекистана и Республики Вануату. Таким образом, количество членов Межпарламентского союза достигло 176.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)