Серж Саргсян прибегает к провокациям для сохранения статус-кво - азербайджанский депутат

2017-10-17 18:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта Серж Саргсян прибегает к любой провокации для сохранения статус-кво, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Керимли.

По его словам, для этого нынешняя власть Армении нарушает все дипломатические нормы.

«Президент Армении знает, что территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. Весь мир признал Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Потому президент Армении и избегает дипломатических переговоров. Он избегает переговоров для того, чтобы Азербайджан начал освобождать свои земли военным путем, и тогда Армения вновь поднимет шум на весь мир о том, что Азербайджан срывает переговоры, тогда как армянская сторона якобы согласна на мирное урегулирование конфликта. Азербайджан старается решить конфликт мирным путем, и об этом знает весь мир. Саргсян же прибегает к подобным методам, чтобы международные структуры усилили давление на Азербайджан», - сказал депутат.

Напомним, что 16 октября в Женеве состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)