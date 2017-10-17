Нападение на полицейский участок в Афганистане: десятки жертв

2017-10-17 17:18 | www.oxu.az | 5

По меньшей мере 33 человека погибли, 170 получили ранения в результате нападения боевиков движения "Талибан" на главное полицейское управление в городе Гардез в административном центре восточной афганской провинции Пактия.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Anadolu, об этом заявили в государственной больнице провинции.

По данным МВД Афганистана, атаку предприняли пять талибов, все они нейтрализованы.

В числе погибших - начальник управления полиции Туръялай Абдъяни.

Около полицейского участка взорвались две заминированные машины, которыми управляли террористы-смертники. Затем боевики попытались штурмовать здание, начался бой.

Н.О.