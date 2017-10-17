Вступила в силу процедура электронной госрегистрации ООО с иностранными инвестициями

2017-10-17 19:51 | www.apa.az | 4

В Азербайджане вступила в силу процедура электронной госрегистрации ООО с иностранными инвестициями.

Как передает АПА-Экономикс, это нашло свое отражение в законе о внесении изменений в закон «О госрегистрации юридических лиц и госреестре».

Согласно изменению, для электронной госрегистрации ООО с иностранными инвестициями иностранное лицо или лицо без гражданства должно заполнить форму электронного заявления на сайте соответствующего органа Исполнительной власти и заверить ее усиленной электронной подписью. Электронную госрегистрацию ООО с иностранными инвестициями будет осуществлять Министерство налогов.