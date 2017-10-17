Вулканы могли погубить Древний Египет времен Клеопатры - ученые

2017-10-17 19:31 | www.trend.az | 4

Причиной упадка причудливой эллинско-египетской цивилизации Птолемеев в Египте могли послужить не восстания рабов, а извержения вулканов, обрушившие сельское хозяйство и экономику владений предков Клеопатры, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, передает РИА Новости.

"Когда наводнения в пойме Нила были достаточно сильными, его долина была одним из самых плодородных и богатых мест на всей территории древнего мира. Но реки, как известно, обладают капризным характером. Оказалось, что вулканы в Эфиопии были напрямую связаны с отсутствием этих разливов во время упадка империи Птолемеев", - заявил Фрэнсис Ладлоу (Francis Ludlow) из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия).

Последним независимым правителем Древнего Египета, согласно легендам времен античности, была знаменитая царица Клеопатра, после смерти которой в 30 году до нашей эры Рим ликвидировал все остатки независимой власти и сделал Египет еще одной провинцией формирующейся Империи. На самом деле, как отмечает Ладлоу, упадок Египта начался гораздо раньше, примерно в середине 3 века до нашей эры, когда Египет вел постоянные войны с другой эллинской "сверхдержавой" того времени, государством Селевкидов.

Изначально империя Птолемеев побеждала в этой борьбе – к 245 году фараон Птолемей III успел разгромить большую часть армии Селевкидов и подошел к стенам Вавилона, однако по каким-то неизвестным причинам он отказался от полного разгрома и пленения Селевка II, убийцы его дочери и ее детей, и вернул свои армии в Египет и Сирию.

Неожиданное отступление египетских армий, как считают сегодня историки, стало началом конца для Египта, так как империю Птолемеев после этого поразил династический кризис, а также серия восстаний египтян против "греческой оккупации". Буквально через 50 лет после триумфа Птолемея III правители Египта были вынуждены стать фактическими вассалами Рима для того, чтобы защитить себя от нападений Селевкидов и их македонских союзников.

Ладлоу и его коллеги раскрыли возможную причину всех этих странных вещей, связанных с упадком Египта, изучая записи древнеегипетских нилометров – специальных чиновников, следивших за уровнем воды в Ниле во время его разливов – и сравнивая их с тем, как менялся климат на северо-востоке Африки в то время в целом.

Сведения о климате Земли в давно ушедшие эпохи, как объясняют ученые, часто можно найти на дне различных озер, морей и других водоемов. К примеру, доли изотопов кислорода могут рассказать нам о флуктуациях температуры на Земле, концентрация "тяжелого" углерода – о следах массовых вымираний, а доли кальция и ряда других металлов – о кислотности вод и других свойствах мирового океана.

Климатический "союзник" Селевкидов

Сравнивая все эти сведения, ученые обратили внимание на одну любопытную вещь. Массовые восстания, вынудившие Птолемея III вернуться из похода, начались фактически в то же время, когда произошло два других события – уровень воды в Ниле был крайне низким на протяжении нескольких лет, а в Эфиопии в это время происходили массовые извержения вулканов.

Подобное странное совпадение заставило ученых задуматься, как эти три далеких друг от друга вещи могли быть связаны между собой. Обратившись за помощью к климатологам, историки попытались узнать, могли ли извержения вулканов и связанные с ними изменения климата повлиять на характер движения воды в Ниле или вызвать неурожаи каким-то другим способом.

Как показали климатические расчеты, извержения вулканов в середине 3 века до нашей эры должны были выбросить огромные количества окиси серы в воздух над Эфиопией, что уменьшило его температуру и поменяло характер работы муссонов у восточных берегов Африки. В результате этого летние дожди, наполнявшие водой истоки Нила в горах Эфиопии и заставлявшие его выходить из берегов в нижней части течения реки, практически полностью прекратились на несколько лет.

Снижение уровня Нила на несколько десятков сантиметров в первые два года после извержения, по словам историков, привело к тому, что урожай уменьшился в несколько раз и возник голод. Этим, как показывают хроники, воспользовались жрецы-традиционалисты и знать, не признававшие греческих "захватчиков" и постоянно призывавшие народ восстать против власти эллинов, не говоривших и не писавших на древнеегипетском языке.

Схожие извержения, как отмечают ученые, происходили и в последствии, в 160 годах до нашей эры и в 44 году до нашей эры, и они также сопровождались массовыми восстаниями и поражениями Египта в войнах с Селевкидами. Как полагают ученые, вулканы могли послужить главными "могильщиками" древнейшей цивилизации Земли, роль которых оставалась скрытой от нас до сегодняшнего дня.