В двух терактах в Афганистане погибли 71 человек

2017-10-17 20:01 | www.apa.az | 4

Число погибших в результате двух терактов в Афганистане возросло до 71 человека. Около 170 получили ранения. Как передает АПА со ссылкой на СМИ, об этом сообщает AFP.

Террорист-смертник напал на полицию в юго-восточном городе Гардез в провинции Пактия. По данным министерства внутренних дел, в результате нападения погиб 41 человек, еще 158 получили ранения. Еще одна атака стала причиной гибели 25 сотрудников службы безопасности и пяти мирных жителей, 10 получили ранения.