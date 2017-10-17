Азербайджанская диаспора поддержала Саакашвили – ФОТО

2017-10-17 17:44 | www.oxu.az | 4

Группа представителей азербайджанской диаспоры в Украине присоединилась к акции протеста возле здания Верховной Рады в Киеве.

Как передает Oxu.Az, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов поделился снятыми на митинге фото на своей странице в Facebook.

Представители азербайджанской диаспоры выразили поддержку митингу, прошедшему под лозунгом «Вместе к победе», и одному из его организаторов, экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

Н.О.