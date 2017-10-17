Президент Польши поддержал членство Турции в Евросоюзе

2017-10-17 20:31 | www.apa.az | 4

Польша поддерживает вступление Турции в ЕС, для союза важны военный и экономический потенциал этой страны. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент республики Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Эрдоган во вторник находится с визитом в Варшаве.

«Надеемся на вступление Турции в Европейский союз. Турция давно прикладывает усилия для членства в ЕС. Турция старается и этого членства ждет», — сказал Дуда.

По его словам, Турция является «необычайно существенным партнером ЕС с точки зрения безопасности». «Этого никому не надо пояснять», — сказал польский президент, добавив, что для ЕС важны «военный и экономический потенциал» Турции.

Также Дуда отметил, что Анкара «исполняет свои обязательства перед ЕС, в частности, по вопросу беженцев».