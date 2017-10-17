Представители России и коалиции США провели встречу по Сирии

2017-10-17 21:41 | www.apa.az | 4

Представители коалиции США по борьбе с группировкой "Исламское государство" и России провели вторую встречу по вопросам предотвращения конфликтов в Сирии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"Я знаю, что была вторая встреча, которая произошла на том же уровне за пределами Ирака и Сирии. Она произошла около недели назад", — сказал Диллон на брифинге, не уточнив других подробностей.

Первая такая встреча состоялась в сентябре. Как сообщили тогда в коалиции, стороны детально на картах определили свои действия, чтобы избежать конфликтов между собой при проведении операций против ИГ, в частности в долине реки Евфрат.