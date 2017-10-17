Председательство Австрии в ОБСЕ распространило заявление о встрече Алиев-Саргсян

2017-10-17 21:58 | www.apa.az | 4

Председательство Австрии в ОБСЕ внимательно следило за встречей президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, организованного по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Женеве 16 октября.

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении председательства Австрии в ОБСЕ.

В заявлении председательства говорится: «Мы рады видеть новый импульс и приверженность президентов принимать меры для активизации переговорного процесса и искать дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения.

Председательство надеется, что этот возобновленный переговорный процесс будет отражен в конкретных шагах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Планирование мира должно быть в центре усилий. Представленное личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком Председательство подчеркивает свою неизменную готовность и далее поддерживать усилия всех сторон по достижению мира».