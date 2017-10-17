Парламент Турции продлил на три месяца режим чрезвычайного положения

2017-10-17 22:07 | www.apa.az | 5

Парламент Турции принял решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, за внесенный правительством законопроект проголосовало большинство парламентариев.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, накануне продлить режим ЧП рекомендовал совет национальной безопасности Турции, заседание которого прошло под председательством президента страны Тайипа Эрдогана. Такое же решение принял в этот же день кабинет министров.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он четыре раза продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом.