В Турции подорвали полицейский автомобиль, пострадали 18 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-10-17 22:51 | www.apa.az | 5

Семнадцать полицейских и один гражданский получили ранения при взрыве около автобуса с полицейскими в городе Мерсин на средиземноморском побережье Турции, происшествие расценивается как теракт. Как передает АПА, об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Ранее местные власти сообщили о 12 раненных в результате взрыва, прогремевшего около находившегося в движении полицейского автобуса. По данным источников турецких СМИ, взрывное устройство было заложено в мусорном контейнере и приведено в действие дистанционно.

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В турецком городе Мерсин подорвали полицейский автомобиль, пострадали 12 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на «NTV», об этом заявил источник в провинции Мерсин.

Среди раненых также есть полицейские.