В Губе здание школы находится в аварийном состоянии – ФОТО

2017-10-17 17:52 | www.oxu.az | 5

Два из трех корпусов школы имени шехида Алимшаха Тахирова в селе Гымыл Губинского района находятся в аварийном состоянии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, после землетрясения в Губинском районе в начале этого месяца трещины в здании школы расширились. Учащиеся начальных классов учатся в новом корпусе, построенном в 2006 году, но старшеклассники вынуждены сидеть в двух корпусах 1935 и 1980 годов постройки.

По словам директора сельской школы Исы Байрамова, здания и так находились в аварийном состоянии, землетрясение еще больше усилило этот процесс.

По словам представителя Отделения образования Губинского района, в селе планируется строительство нового здания школы.

A.M.

