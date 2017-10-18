Азербайджан отмечает 26-ю годовщину восстановления государственной независимости

2017-10-18 00:01 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, 18 октября на историческом заседании Верховного Совета Азербайджана был принят Конституционный акт «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики».

В документе говорится, что «Верховный Совет Азербайджанской Республики, основываясь на Декларации о независимости, принятой Национальным Советом Азербайджана 28 мая 1918 года, на преемственности демократических принципов и традиций Азербайджанской Республики и руководствуясь Декларацией Верховного Совета Азербайджанской Республики от 30 августа 1991 года «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики», принимает настоящий Конституционный Акт и учреждает основы государственного, политического и экономического устройства независимой Азербайджанской Республики».

29 декабря 1991 года состоялся референдум. Гражданам были розданы бюллетени с вопросом «Являетесь ли вы сторонником принятого Верховным Советом Конституционного акта о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики?» На вопрос был дан единогласный положительный ответ. Таким образом, 18 октября вошло в историю как День государственной независимости Азербайджана.

В мае 1992 года был принят государственный гимн страны (музыка Узеира Гаджибекова, слова Ахмеда Джавада), а через некоторое время – трехцветный флаг и государственный герб с изображением огня и восьмиконечной звезды.

C 1992-го года 18 октября отмечается в Азербайджане как праздничный день.