Около Рады произошла потасовка между активистами и силовиками

2017-10-18 00:37 | www.apa.az | 4

Небольшая потасовка произошла возле здания Верховной Рады в Киеве между митингующими и правоохранителями. Как передает АПА, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах. К вечеру между силовиками и активистами произошла стычка в которой, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. Митингующие разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночлег.

По словам очевидцев, к ограждению, которое контролировали митингующие, подошли несколько полицейских и заявили, что они будут проверять всех, кто будет входить на территорию палаточного городка. Активистам это не понравилось, началась толкотня, в ходе которой был повален металлический забор, инцидент продлился не более 15 минут. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Правоохранители усилено охраняют прилегающие к зданию Верховной Рады и к палаточному городку территории, активисты также выстроились по периметру городка со щитами, ранее отобранными у правоохранителей.