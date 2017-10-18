Пентагон: В Сирии и Ираке насчитывается 6,5 тысяч боевиков ИГ

2017-10-18 01:03 | www.apa.az | 4

Число боевиков террористической группировки «Исламского государства» в Сирии и Ираке оценивается в 6,5 тыс. человек, заявил в ходе из Багдада пресс-секретарь сил коалиции США полковник Райан Диллон, сообщает Газета.ру со ссылкой на «Интерфакс».

«Мы оцениваем численность вражеских формирований в районе борьбы с ИГ в Сирии и Ираке в 6,5 тыс. боевиков », — сказал он.

Что касается Ракки, по его словам, с учетом тех боевиков, которые недавно сдались, число боевиков оценивается в 100 человек.