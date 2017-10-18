Азербайджан отмечает День независимости

2017-10-18 00:01 | www.oxu.az | 4

Сегодня исполняется 26-я годовщина восстановления государственной независимости Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, верховный Совет Азербайджанской Республики на заседании, проведенном 18 октября 1991 года, принял Конституционный акт «О Государственной независимости Азербайджанской Республики».

В документе говорится, что Верховный Совет Азербайджанской Республики, опираясь на Декларацию независимости, принятую Национальным Советом Азербайджана 28 мая 1918 года, наследование демократических принципов и традиций Азербайджанской Республики, и руководствуясь Декларацией Верховного Совета Азербайджанской Республики «О восстановлении Государственной независимости Азербайджанской Республики» от 30 августа 1991 года, принимает этот Конституционный акт и учреждает основы государственного устройства, политического и экономического строя Азербайджанской Республики.

29 декабря 1991 года в Азербайджане было проведено общенародное голосование. В бюллетень референдума был вписан один вопрос: «Поддерживаете ли вы Конституционный акт «О Государственной независимости Азербайджанской Республики», принятый Верховным советом Азербайджанской Республики? Азербайджанский народ единогласно выступает за государственную независимость республики.

В мае 1992 года Милли Меджлисом утверждается Государственный гимн Азербайджанской Республики (музыка Узеира Гаджибекова, слова Ахмеда Джавада), немного спустя – трехцветный флаг, государственный герб с изображением восьмиконечной звезды и пламени внутри нее.

18 октября с 1992 года отмечается в Азербайджане как праздник, но не считается нерабочим днем.

С.Б.

