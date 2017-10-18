Глава Венесуэлы предложил канадцам убираться из страны

2017-10-18 02:40 | www.apa.az | 4

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обрушился во вторник с резкими словами в адрес правительства Канады за заявления относительно недавних выборов губернаторов.

Как передает АПА со ссылкой на РИИА Новости, ранее глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна сомневается в достоверности итогов выборов в связи с имеющимися нарушениями.

"Почему меня должно волновать то, что говорит Канада? Если им не интересна Венесуэла, пусть убираются отсюда, черт побери! Наглое и глупое правительство Канады", – заявил Мадуро на встрече с иностранными СМИ, транслирующейся в интернете.

По последним официальным данным избирательных властей Венесуэлы, в ходе состоявшихся в воскресенье выборов Единая социалистическая партия выиграла выборы губернаторов в 17 штатах страны, оппозиция — в пяти штатах. Результаты выборов еще в одном штате — Боливаре — пока официально не объявлены, но Мадуро уже заявил о победе провластного кандидата.