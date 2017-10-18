Эльмар Мамедов: Украинцы относятся к азербайджанцам хорошо – ФОТО

2017-10-18 00:22 | www.oxu.az | 5

Глава международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов встретился со своими соотечественниками, проживающими в городе Трускавец Львовской области.

Как передает Oxu.Az, он посетил местный рынок и ознакомился с деятельностью азербайджанцев. Один из них по имени Сабир Гусейнов отметил, что местные азербайджанцы не испытывают никаких проблем с властями, для развития бизнеса созданы все условия. С.Гусейнов отметил высокий интерес местного населения к сельскохозяйственной продукции из Азербайджана.

Э.Мамедов также посетил азербайджанский ресторан «Огни Баку» и пообщался с его владельцем по имени Эльданиз. По словам ресторатора, азербайджанская кухня популярна среди жителей и гостей Трускавца.

В конце встречи Э. Мамедов наградил обоих азербайджанцев почетных грамотами международного альянса «Азербайджан-Украина». Он отметил, что азербайджанцы законопослушный народ, который уважает и ценит отношение украинцев к ним.

«Как хорошо украинцы относятся к азербайджанцам чувствуется буквально на каждом шагу. И мы должны беречь это отношение», - подчеркнул он.

C.Б.

