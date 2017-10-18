Лига чемпионов: Результаты дня

2017-10-18 01:04 | www.oxu.az | 5

В восьми европейских городах состоялись первые матчи третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, игры прошли в группах Е, F, G, H.

Группа Е

«Спартак» Россия – «Севилья» Испания 5:1

Голы: 1:0 – 18 Промес, 1:1 – 30 Кьер, 2:1 – 58 Мельгарехо, 3:1 – 67 Глушаков, 4:1 – 74 Луис Адриано, 5:1 - 90 Промес

Предупреждения: Джикия (34), Эскудеро (37), Фернандо (45), Писарро (89).

«Марибор» Словения – «Ливерпуль» Англия 0:7 (0:4, 0:3)

Голы: 0:1 – 4 Фирмино, 0:2 – 13 Коутиньо, 0:3 – 19 Салах, 0:4 – 39 Салах, 0:5 – 54 Фирмино, 0:6 – 86 Окслейд-Чемберлен, 0:7 – 90 Александер-Арнолд.

Предупреждения: Милец (45), Врховец (80), Хотич (89).

Группа F

«Манчестер» Сити Англия – «Наполи» Италия 2:1

Голы:1:0 – 9 Стерлинг, 2:0 – 13 Габриэл Жезус, 2:1 – 73, пенальти Диавара.

Предупреждения: Уокер (37), де Брюйне (44), Фернандиньо (72), Альбиоль (74), Маджо (79).

«Фейеноорд» Голландия – «Шахтер» Украина - 1:2

Голы: 1:0 – 7 Бергейс, 1:1 – 24 Бернард, 1:2 – 54 Бернард.

Предупреждения: Ракицкий (48), Тайсон (64), Эль-Ахмади (66), Коваленко (77), Амрабат (87), Бутко (90)

Удаление: Ракицкий (75).

Группа G

«Монако» Монако – «Бешикташ» Турция 1:2

Голы: 1:0 – 30 Фалькао, 1:1 – 34 Тосун, 1:2 – 54 Тосун.

Предупреждения: Пепе (16), Арслан (36), Кейта (49).

«РБ Лейпциг» Германия – «Порту» Португалия 3:2

Голы: 1:0 – 8 Орбан, 1:1 – 18 Абубакар, 2:1 – 37 Форсберг, 3:1 – 40 Огюстен, 3:2 – 44 Маркано.

Предупреждения: Браими (46), Орбан (47), Сержиу Оливейра (54).

Группа H

«Реал Мадрид» Испания – «Тоттенхэм» Англия 1:1

Голы: 0:1 – 28, автогол Варан, 1:1 – 43, пенальти Роналду.

Предупреждения: Роналду (32), Орье (43).

АПОЭЛ Кипр – «Боруссия» Д Германия 1:1

Голы: 1:0 – 62 Поте, 1:1 – 67 Папастатопулос.

Предупреждения: Эбесилио (21), Толян (77), Вайгль (84), Папастатопулос (87).

S.B.

