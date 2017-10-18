2017-10-18 00:39 | www.trend.az | 4
Bakı. Trend:
Çempionlar Liqasında qrup mərhələsi çərçivəsində III turun oyunları keçirilib.
Trend-in məlumatına görə, Fransada səfərdə Monako ilə qarşılaşan Beşiktaş 2:1 hesablı qələbə qazanaraq qrupda 9 xalla lider olmağda davam edir.
Digər qrupda keçirilən "Real Madrid" "Tottenhem" qarşılaşması 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşdı.
III turun oyunlarının nəticələri:
E qrupu
22:45. “Spartak” (Moskva, Rusiya) - “Sevilya" (İspaniya) - 5:1
Qollar: Promes, 18 (1:0), Kjaer, 31 (1:1), Melqareyo, 58 (2:1), Qluşakov, 67 (3:1), Luis Adriano, 74 (4:1), Promes, 90 (5:1)
22:45. “Maribor” (Sloveniya) - "Liverpul" (İngiltərə)- 0:7
Qollar: Firmino, 4, Koutinyo, 13, Salah, 19, , 40, Firmino, 54, Çemberlein, 86, Aleksandr-Arnold, 90
|
1.
|
Liverpul
|
3
|
1
|
2
|
0
|
10:3
|
5
|
2.
|
Spartak Moskva
|
3
|
1
|
2
|
0
|
7:3
|
5
|
3.
|
Sevilya
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6:7
|
4
|
4.
|
Maribor
|
2
|
0
|
1
|
2
|
1:11
|
1
F qrupu
22:45. “Mançester Siti” (İngiltərə) - “Napoli” (İtaliya) - 2:1
Qollar: Sterlinq, 9 (1:0), Qabriel Jesus, 13 (2:0), Diavara, 73-pen (2:1)
22:45.“Feyenord” (Hollandiya) - “Şaxtyor” (Ukrayna) - 1:2
Qollar: Berqus, 7 (1:0), Bernard, 24 (1:1), 54 (1:2)
|
1.
|
Mançester Siti
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8:1
|
9
|
2.
|
Şaxtyor Donetsk
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4:4
|
6
|
3.
|
Napoli
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:5
|
3
|
4.
|
Feyenoord
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:9
|
0
G qrupu
22:45. “Leypsiq” (Almaniya) - "Portu" (Portuqaliya) - 3:2
Qollar: Orban, 8 (1:0), Abubakar, 18 (1:1), Emil Forsberq, 38 (2:1), Kevin Auqustin, 41 (3:1), İvan Markano, 44 (3:2)
22:45. “Monako” (Fransa) - “Beşiktaş” (Türkiyə) - 1:2
Qollar: Falkao, 30 (1:0), Cenk Tosun, 34 (1:1), 55 (1:2)
|
1.
|
Beşiktaş
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:2
|
9
|
2.
|
Leypsiq
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:5
|
4
|
3.
|
Portu
|
3
|
0
|
1
|
2
|
6:6
|
3
|
4.
|
Monako
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:6
|
1
H qrupu
22:45. “Real” (İspaniya) - "Tottenhem" (İngiltərə) - 1:1
Qollar: Rafael Varan, 28-avtoqol (0:1), Kriştiano Ronaldo, 43-pen (1:1)
22:45. APOEL (Kipr) - “Borussiya” (Dortmund, Almaniya) - 1:1
Qollar: Pote, 62 (1:0), Papastatopulos, 67 (1:1)
|
1.
|
Real
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:2
|
7
|
2.
|
Tottenhem
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:2
|
7
|
3.
|
Dortmund
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3:7
|
1
|
4.
|
APOEL
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1:7
|
1