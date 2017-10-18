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ÇL: "Beşiktaş"dan 3-cü qələbə, "Real" "Tottenhem"lə bacarmadı (NƏTİCƏLƏR)

2017-10-18 00:39 | www.trend.az | 4

Bakı. Trend:

Çempionlar Liqasında qrup mərhələsi çərçivəsində III turun oyunları keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, Fransada səfərdə Monako ilə qarşılaşan Beşiktaş 2:1 hesablı qələbə qazanaraq qrupda 9 xalla lider olmağda davam edir.

Digər qrupda keçirilən "Real Madrid" "Tottenhem" qarşılaşması 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşdı.

III turun oyunlarının nəticələri:

E qrupu

22:45. “Spartak” (Moskva, Rusiya) - “Sevilya" (İspaniya) - 5:1
Qollar: Promes, 18 (1:0), Kjaer, 31 (1:1), Melqareyo, 58 (2:1), Qluşakov, 67 (3:1), Luis Adriano, 74 (4:1), Promes, 90 (5:1)

22:45. “Maribor” (Sloveniya) - "Liverpul" (İngiltərə)- 0:7
Qollar: Firmino, 4, Koutinyo, 13, Salah, 19, , 40, Firmino, 54, Çemberlein, 86, Aleksandr-Arnold, 90

1.

Liverpul

3

1

2

0

10:3

5

2.

Spartak Moskva

3

1

2

0

7:3

5

3.

Sevilya

3

1

1

1

6:7

4

4.

Maribor

2

0

1

2

1:11

1

F qrupu

22:45. “Mançester Siti” (İngiltərə) - “Napoli” (İtaliya) - 2:1
Qollar: Sterlinq, 9 (1:0), Qabriel Jesus, 13 (2:0), Diavara, 73-pen (2:1)

22:45.“Feyenord” (Hollandiya) - “Şaxtyor” (Ukrayna) - 1:2
Qollar: Berqus, 7 (1:0), Bernard, 24 (1:1), 54 (1:2)

1.

Mançester Siti

3

3

0

0

8:1

9

2.

Şaxtyor Donetsk

3

2

0

1

4:4

6

3.

Napoli

3

1

0

2

5:5

3

4.

Feyenoord

3

0

0

3

2:9

0

G qrupu

22:45. “Leypsiq” (Almaniya) - "Portu" (Portuqaliya) - 3:2
Qollar: Orban, 8 (1:0), Abubakar, 18 (1:1), Emil Forsberq, 38 (2:1), Kevin Auqustin, 41 (3:1), İvan Markano, 44 (3:2)

22:45. “Monako” (Fransa) - “Beşiktaş” (Türkiyə) - 1:2
Qollar: Falkao, 30 (1:0), Cenk Tosun, 34 (1:1), 55 (1:2)

1.

Beşiktaş

3

3

0

0

7:2

9

2.

Leypsiq

3

1

1

1

4:5

4

3.

Portu

3

0

1

2

6:6

3

4.

Monako

3

0

1

2

2:6

1

H qrupu

22:45. “Real” (İspaniya) - "Tottenhem" (İngiltərə) - 1:1
Qollar: Rafael Varan, 28-avtoqol (0:1), Kriştiano Ronaldo, 43-pen (1:1)

22:45. APOEL (Kipr) - “Borussiya” (Dortmund, Almaniya) - 1:1
Qollar: Pote, 62 (1:0), Papastatopulos, 67 (1:1)

1.

Real

3

3

0

0

7:2

7

2.

Tottenhem

3

3

0

0

7:2

7

3.

Dortmund

3

0

1

2

3:7

1

4.

APOEL

3

0

1

2

1:7

1

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