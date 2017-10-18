Премьер Греции считает, что Турция должна оставаться в НАТО

2017-10-18 00:37 | www.trend.az | 5

Алексис Ципрас заявил, что Анкара должна "продолжать ориентироваться на европейскую перспективу", передает ТАСС.

Турция должна оставаться в НАТО и продолжить свой "путь, ориентированный на Европу". Такое мнение выразил во вторник премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Розовом саду Белого дома.

"Несмотря на нашу обеспокоенность в отношении Турции, мы продолжаем поддерживать курс Турции на Европу, - отметил он, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли Анкаре оставаться в Североатлантическом альянсе. - Мы уважаем ее как региональную державу. Мы считаем, что она должна продолжать ориентироваться на европейскую перспективу, страны Запада и сотрудничество с НАТО".

Ципрас подчеркнул, что Греция "поддерживает диалог с Турцией, несмотря на трудности и проблемы", с которыми сталкиваются Афины. "Мы понимаем очень важный европейский курс Турции", - указал он. По мнению премьера, "европейская перспектива станет для Турции неким рычагом давления", в том числе и в отношении направленных на демократизацию общества реформ.

"Но в то же время мы подчеркиваем, что опасная интервенция Турции в Эгейском море должна завершиться. Она на ежедневной основе подрывает отношения между двумя союзниками по НАТО", - отметил глава греческого правительства, добавив, что партнерство с государствами Запада подразумевает "определенные обязанности, главная из которых - соблюдение международного права".