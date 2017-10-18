Azerbaycan bağımsızlığını kutluyor

2017-10-18 00:01 | www.trend.az | 1

Azerbaycan 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyor.

20. yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından, Azerbaycan halkı son yüzyılda 2. kez kendi kaderini belirleme şansı yakalayarak bağımsızlığını ilan etti. Bu 20. yüzyılda Azerbaycan siyasi tarihinde 2. zafer oldu.

Sovyetler Birliği içinde yaşanan gerilimlerin sonucu Azerbaycan halkının talebi ile 30 ağustos 1991 yılında Azerbaycan Ali Meclisi (Parlamento) olağandışı toplantısında Azerbaycan Cumhuriyyeti'nin Bağımsızlık Beyanı'nı onaylandı.

Azerbaycan Ali Meclisi 18 ekim 1991 oturumunda tarihi ''Azerbaycan Cumhuriyyeti Bağımsızlığı'' anayasal tasarıyı oybirliği ile kabul etti.

29 aralık 1991 yılında Azerbaycanda halkoylaması geçirilerek tek bir soru soruldu: ''Siz ''Azerbaycan Cumhuriyyeti Bağımsızlığı'' anayasa tasarısını onaylıyor musunuz?''

Azerbaycan halkı Azerbaycan'ın bağımzılığından yana oy kullandı.

Mayıs 1992'de Azerbaycan Milli Meclisi (Parlamento) Üzeyir Hacibeyov'un bestesi ve Ahmet Cavad'ın şiiri ile Azerbaycan İstiklal Marşı'nı onayladı. Hemen ardından, parlamento tarafından, 3 renkli ve ay yıldızlı Devlet Bayrağı ve Devlet Arması onaylandı.

18 ekim 1991 yılından itibaren Azerbaycan bağımsız ülke oldu ve bu gün Azerbaycan'da bayram olarak kutlanıyor.