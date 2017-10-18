Лейла Алиева: Самая большая сила в мире – это любовь, добро и вера – ФОТО

2017-10-18 02:14 | www.oxu.az | 4

В Киноцентре Низами во вторник состоялась презентация документального фильма «Свет за окном».

Как передает Oxu.Az, в церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, автор идеи и главный продюсер фильма Лейла Алиева.

До показа фильма, съемки которого были осуществлены при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Баку Медиа-центра, на сцену вышли Лейла Алиева, автор сценария и режиссер экранного произведения Олег Шоммер и одна из героинь документальной картины Вюсаля Керимова.

Сообщив о том, что работа над фильмом продолжалась почти год, Oлег Шоммер сказал, что для них это были не просто съемки, все, кто работал над созданием этого экранного произведения, вложил в него частичку своей души. «Все началось с вопроса уважаемой Лейлы ханум: «Если каждый считает себя хорошим человеком, то почему вокруг столько зла?», - сказал режиссер, подчеркнув, что так возникла идея создания фильма. Он отметил, что темой документальной картины является вечная борьба Добра и Зла. Люди всегда думают о том, как Добро побеждает в борьбе со Злом. Отметив, что сейчас в мире уровень агрессии становится запредельным, Oлег Шоммер сказал, что именно поэтому они обратились к этой теме. Oн подчеркнул, что герои фильма ведут борьбу со злом и во многих случаях побеждают. Однако есть такое понятие, как «рак души», и победить его не так легко, ведь против этого нет никакого рецепта. B таком случае, герои фильма – дети, столкнувшись с трудностями жизни, демонстрируют перед взрослыми пример отваги, оптимизма и мудрости.

Отметив, что одна из героинь фильма - Вюсаля Керимова находится на сцене, режиссер сказал, что жизнелюбие этой девушки является примером для каждого. Oлег Шоммер подчеркнул, что средства, полученные от показа этого фильма, будут израсходованы также и на лечение детей, смотрящих этот фильм сегодня в зале. Режиссер выразил особую благодарность Фонду Гейдара Алиева и Баку Медиа-центру.

Выступившая на церемонии презентации автор идеи и генеральный продюсер фильма Лейла Алиева отметила значение экранного произведения. «Не хочется говорить, что этот фильм о Добре и Зле, он - о Добре. Потому что самая большая сила в мире – это любовь, добро и вера. Этот фильм каждый воспримет, как сам пожелает, надеюсь, что каждый увидит в нем что-то свое»,- сказала Лейла Алиева. Она подчеркнула, что мы все одно целое, никто ни в чем не лучше и не хуже.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева с уверенностью сказала, что у всех в этой жизни своя роль и, помогая кому-то, мы помогаем себе. Так же, как и обижая кого-то даже мысленно, мы, в первую очередь, обижаем сами себя. Выразив признательность всем, кто работал над фильмом, Лейла Алиева пригласила всех посмотреть экранное произведение.

Сюжетная линия фильма построена на Добре и Зле. Что надо сделать, чтобы Добро победило в вечном противостоянии Добра и Зла? Герои фильма стараются ответить на этот вопрос. Среди них мы видим человека, который более 20 лет провел в тюрьме и в настоящее время каждый свой день начинает с того, что творит добро, стремясь тем самым, чтобы «демоны» вновь не обрели над ним власть. Вместе с тем, в фильме врачи, спасая детей от онкологических заболеваний, открыто ведут борьбу со Злом и во многих случаях побеждают.

Другой герой экранного произведения, несмотря на то, что передвигается в инвалидной коляске, ведет нормальный образ жизни: учится в высшем учебном заведении, занимается бальными танцами, готовится к Олимпийским играм, прыгает с парашюта, таким образом, справляется с трудностями.

В фильм также вошло интервью французского писателя и драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта, произведения которого переведены на 50 языков, о смысле жизни. Таким образом, рассказывая о реальных ценностях жизни, фильм доводит до зрителей мысль о том, что каждый может выработать иммунитет от зла, «каждый из нас может сделать жизнь лучше».

На презентации присутствовали также воспитанники детских домов Баку и Москвы.

Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с приехавшими в Баку в рамках реализуемой Фондом программы «Детская дипломатия» воспитанниками московского Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» и обитателями детских домов Баку, тепло побеседовала с ними, пожелала детям успехов.

Для московских детей, которые проведут в Баку 8 дней, подготовлена интересная программа. Они получат возможность ближе ознакомиться с нашей страной и наладить дружеские связи со своими сверстниками. В рамках программы в летние месяцы этого года воспитанники детских домов Азербайджана побывали в столице России.

Фонд Гейдара Алиева всегда окружал заботой детей, лишенных родительской опеки. И программа «Детская дипломатия» – одно из начинаний в этом направлении. Такие шаги направлены на благие дела, которые близки к теме фильма «Свет за окном», реализацию девиза «Давайте творить добро». Хотя быть хорошим совсем нелегко, в этой жизни это единственный выход, чтобы жить со спокойной душой, по совести. Фильм пропагандирует эти мысли.

С.Б.

