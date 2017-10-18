Грузия готова принять Мюнхенскую конференцию по безопасности

2017-10-18 01:22 | www.trend.az | 4

Грузия может принять мероприятия Мюнхенской конференции по безопасности в 2018-2019 годах, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с заместителем председателя Мюнхенской конференции Бенедиктом Франке в Тбилиси во вторник, передает Sputnik Грузия.

В частности, будет рассмотрена возможность использовать "Конференцию по вопросам обороны и безопасности Грузии" или "Европейский путь Грузии" в качестве мероприятий для включение в программу Мюнхенской конференции, говорится в сообщении пресс-службы главы правительства.

Данную перспективу впервые обсудили премьер-министр Грузии и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в ходе встречи, которая состоялась в рамках визита Квирикашвили в США.

Грузинская делегация ежегодно участвует в Мюнхенской конференции по безопасности. Квирикашвили уже получил приглашение на глобальный форум, который пройдет в феврале 2018 года.

Мюнхенская конференция уже несколько десятилетий представляет собой важнейший глобальный форум обсуждения вопросов политики безопасности.

Ежегодно в феврале конференция собирает мировых лидеров, руководителей неправительственных и международных организаций, представителей бизнеса, средств массовой информации и гражданского общества для обсуждения проблем, связанных с безопасностью.