В Кремле исключили допуск Навального на выборы-2018

2017-10-18 02:56 | www.oxu.az | 3

Кремль принял однозначное решение не допустить регистрацию оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты России.

Как передает Oxu.Az, об этом «Русской службе Би-би-си» на условиях анонимности сообщили в администрации президента и подтвердил знакомый с ситуацией источник.

Издание отмечает, что такое решение было принято после нескольких месяцев непубличных консультаций.

Ранее 17 октября глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что по закону Навальный сможет баллотироваться из-за имеющейся судимости лишь «где-то в 2028 году плюс пять месяцев». «А что сейчас за возраст? Вся жизнь впереди, поэтому пусть исходит из этого. И флаг ему в руки!» — сказала глава ЦИК на проходящем в Сочи XIX Всемирном форуме молодежи и студентов.

Навальный ранее заявлял, что вправе избираться на высший пост в 2018 году, поскольку конституция запрещает баллотироваться лишь тем, кто находится в местах лишения свободы, а он приговорен условно.

C.Б.

