Двое полицейских ранены во время столкновений у здания Рады

2017-10-18 04:54 | www.apa.az | 5

Двое правоохранителей получили травмы в ходе столкновений с митингующими в центре Киева во вторник, они госпитализированы. Как перелает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

"По итогам суток есть только два факта избиения работников правоохранительных структур - 21-летний нацгвардеец или 25-летний сотрудник спецподразделения. Они лежат в больнице, у них средней тяжести телесные повреждения”, - заявил Князев.

Он добавил, что правоохранители намерены и дальше обеспечивать порядок на митинге и в правительственном квартале.

Князев также заявил, что некоторые радикальные политические силы планировали устроить провокацию в ходе митинга, чтобы добиться кровопролития, однако этого удалось избежать. Он напомнил, что полиция накануне и в день проведения митинга выявила несколько взрывных устройств, гранат и оружия, которое планировали применить в ходе акции.

Он отметил, что охрана правительственного квартала была усилена в целях безопасности и недопущения провокаций.

По словам Князева, данных о пострадавших среди гражданского населения и митингующих у полиции пока нет.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

К вечеру между силовиками и активистами произошло несколько стычек. Ранее в МВД сообщили, что пострадали полицейский и активист. Митингующие разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночлег.