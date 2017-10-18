В Пекине открылся 19-й съезд Компартии Китая

2017-10-18 07:19 | www.apa.az | 3

Очередной, 19-й съезд самой многочисленной политической партии в мире — Коммунистической партии Китая, по итогам которого будет избрано новое высшее руководство страны и пересмотрен устав партии, открылся в среду в Пекине.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, съезд Компартии проходит раз в пять лет. В этом году он пройдет с 18 по 24 октября, а уже 25 октября пройдет первый пленум центрального комитета КПК 19-го созыва, по итогам которого станет известен новый состав Политбюро и постоянного комитета Политбюро.

В столицу страны на съезд прибыли 2287 делегатов, которые были избраны из почти 89 миллионов членов КПК.

Делегаты рассмотрят доклад генерального секретаря КПК Си Цзиньпина о проделанной работе ЦК КПК18-го созыва, заслушают рабочий доклад центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД), примут поправки к уставу партии, а также изберут новый состав центрального комитета КПК и ЦКПД.