Пренебрежение и даже нарушение правил являются источником международной напряженности - глава МИД Польши (Интервью)

2017-10-18 08:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Для Польши - страны с динамично развивающейся экономикой - Азербайджан является важным партнером на Южном Кавказе. Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, который возглавляет визит в Азербайджан большой делегации.

"Мы видим изменения в экономической политике Азербайджана и его стремление к модернизации и реформированию и связать Восток с Западом, и мы хотели бы быть более активными в регионе как с экономической, так и с точки зрения межличностных отношений", - сказал министр.

По его словам, двустороннее сотрудничество невозможно развивать без конкретного плана и правовой основы. "Наша задача состояла в том, чтобы определить сферы сотрудничества, основанные на потребностях и возможностях Азербайджана и его роли в регионе. В этом контексте я считаю, что совместная декларация, подписанная президентами в июне 2017 года, соответствует этим потребностям с обеих сторон. Польша и Азербайджан имеют давние традиции двустороннего сотрудничества, без существенных проблем в двусторонних отношениях. Другим важным фактором является то, что в наших регионах мы являемся лидерами. Это означает естественную возможность поднять двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства и активизировать политическое сотрудничество, когда обе страны признают это необходимым и полезным", - считает Ващиковский.



О цели визита в Азербайджан



Мой визит в Азербайджан подтверждает наши амбиции поддерживать динамику двусторонних отношений на высоком уровне, продолжил глава МИД Польши. "Это происходит спустя несколько месяцев после успешного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Варшаву, и я надеюсь, что это станет еще одним шагом в процессе укрепления польско-азербайджанских отношений", - сказал министр.



В ходе визита планируется обсудить будущие начинания в двусторонних отношениях, а также отношения Азербайджана с ЕС и сотрудничество в рамках Восточного партнерства. "Следует подчеркнуть, что мой визит проходит незадолго до приближающегося саммита Восточного партнерства в Брюсселе (ноябрь), что является дополнительным важным фактором для наших политических переговоров. Мы также хотели бы затронуть вопросы безопасности - т.е. нагорно-карабахский конфликт и другие затяжные конфликты в регионе Южного Кавказа с учетом моментов, стоящих на повестке дня Польши, как непостоянного члена Совета Безопасности ООН", - сказал министр.

О вкладе Варшавы в урегулирование нагорно-карабахского конфликта



Известно, что в 2018 году Польша станет непостоянным членом в Совете Безопасности ООН, "и страна рассматривает вопрос о том, как можно использовать это, чтобы выделить глобальные проблемы, являющиеся самыми важными, включая предотвращение конфликтов и новых угроз миру и безопасности".



"Мы верим, что уважение принципов международного права, в том числе территориальной целостности государств, является краеугольным камнем глобальной и европейской безопасности. Пренебрежение и даже нарушение правил, которые можно наблюдать на постсоветском пространстве, являются источником международной напряженности и примером отсутствия ответственности за мир, безопасность и благополучие будущих поколений. Мы прекрасно это понимаем, потому что мы заплатили кровью за нарушение правил некоторыми государствами и стали жертвами Второй Мировой войны", - сказал министр.



Альтернативы мирному разрешению конфликтов на основе диалога и уважения международного права нет, считает он. Это, по его словам, относится и к нагорно-карабахскому конфликту, и оккупированным территориям, в том числе к резолюциям ООН. "Минская группа еще не совершенна, но на данный момент это единственный способ приблизиться к решению. Другого варианта мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, как достижение компромисса нет, и мы рассчитываем на сопредседателей в этом отношении", - добавил Ващиковский.



О договорно - правовой базе



В ходе визита в Баку главы МИД Польши подписание документов не ожидается. Как отметил министр, во время визита Президента Ильхама Алиева в Варшаву в июне этого года были подписаны шесть важных соглашений. "Рассматривается несколько и других соглашений. Мы планируем подготовить их для подписания в ходе возможного официального визита Президента Анджея Дуды в Азербайджан в следующем году",- заметил он.



Товарооборот не отражает экономический потенциал



Для развития польско-азербайджанских экономических связей по-прежнему существует большой потенциал. "Мы должны быть более амбициозными в этом отношении, и мы открыты к потребностям и предложениям Азербайджана, касающимся экономического сотрудничества. Что мы хотим сделать, так это упростить связь между нашими предпринимателями. Вот почему делегации, которые я возглавляю на этой неделе, состоят из должностных и ответственных за текущие и перспективные проекты двустороннего экономического сотрудничества", - сказал Ващиковски. Он считает, что стратегия экономического сотрудничества между странами должна основываться на реалистичных проектах и учитывать реальные интересы обеих сторон.



"Азербайджан пытается модернизировать и реформировать свою экономику, уделяя особое внимание развитию тех сегментов, несвязанных непосредственно с энергетическим сектором. Мы готовы сотрудничать в рамках этих амбициозных планов, так как этот аспект включен в "Совместную декларацию о дорожной карте по стратегическому партнерству и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей", подписанную в июне этого года президентами стран в Варшаве. Документ является основой для многомерного развития наших отношений. Президент Анджей Дуда подчеркнул, что товарооборот на сумму около 100 миллионов долларов США не отражает экономический потенциал наших государств",- сказал министр. Между тем, как отметил он, Польша как шестая экономика ЕС с ВВП в 467 миллиардов долларов США должна предлагать азербайджанским партнерам много экономических возможностей.



О проблемах, мешающих сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей

По его мнению, самой большой проблемой для углубления развития двусторонних отношений является необходимость лучше узнать друг друга. Это касается не только государственных визитов, но и деловых и личных отношений. "Использование ярлыков и стереотипов, построенных в советские времена, конечно, не служит этой цели. Отсюда вытекает необходимость упорядочения каналов связи, о которых я уже говорил, чтобы лучше продвигать Польшу в Азербайджане, а также Азербайджан в Польше",- сказал министр.

Перспективные направления для сотрудничества



Между Азербайджаном и Польшей есть много областей для возможного успешного сотрудничества. Среди них министр назвал сельское хозяйство, пищевую промышленность, транспорт, энергетику.

Польша, по его словам, поддерживает строительство Южного газового коридора как средство поставок в Юго-Восточную Европу газа, альтернативного российскому. "Мы с нетерпением ожидаем тот вклад, который Азербайджан, благодаря его сырьевому потенциалу, внесет в усиление энергетической безопасности Европы", - сказал Ващиковский.

Южный газовый коридор позволит экспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год из Каспийского региона в европейские страны. "Это небольшие объемы, но они заложат основу для дальнейшего расширения и сотрудничества. Наша общая цель должна состоять в способствовании энергетической независимости Азербайджана и поиске новых источников газа для Южного газового коридора, что еще больше укрепит его реальный потенциал по обеспечению диверсификации в Юго-Восточной Европе, где в настоящее время доминирует российский поставщик", - сказал глава МИД Польши.



Касаясь сферы транспорта, то и в этой области, по его словам, Польша рассматривает Азербайджан как своего близкого партнера. Азербайджан, расположенный на пересечении великих торговых путей, имеет многовековую традицию. "То же самое можно сказать и о Польше. Польша является одной из немногих стран Европы, которая имеет несколько сотен километров широколейной железной дороги (1520 мм), что позволяет перевозить грузы в нашу страну и остальную Европу из стран СНГ. У нас также есть большой опыт и потенциал для распространения этих товаров в других странах ЕС", - сказал министр.

Польша и Азербайджан должны использовать свои возможности для создания транспортных коридоров "Запад-Юг" и "Запад-Восток", считает он. "Коридоры связаны не только с развитием транспорта, но и обеспечат ощутимые результаты успешного экономического сотрудничества в рамках Восточного партнерства. Что касается коридора "Запад-Юг", то мы уже сотрудничаем с Азербайджаном, а также с другими странами Восточного партнерства - Украиной и Грузией. Мы также продвигаем идею на уровне ЕС, потому что, по нашему мнению, она соответствует европейским планам по развитию Трансъевропейской транспортной сети (TNT)",- сказал министр.



Об инвестиционном сотрудничестве



Каждый инвестор приветствуется в нашей стране, что также относится и к Азербайджану. И для этого, по его словам необходимо улучшить связи в экономическом секторе. "В конце сентября в Польше состоялась крупнейшая сельскохозяйственная ярмарка в регионе. Однако, к сожалению, мы не увидели никаких азербайджанских компаний на ней, несмотря на то, что мы рекомендовали им принять участие в мероприятии",- заметил глава МИД.

Польша является ведущим производителем пищевых продуктов в Европе, и "мы имеем много возможностей для выращивания растений и развития животноводства, а также для современной переработки, хранения и распределения продуктов питания".



"С другой стороны, мы готовы поощрять и помогать польским компаниям инвестировать за рубежом, в том числе в Азербайджан. В этом отношении уже есть некоторые результаты - на выставке Baku Build, которая проходит в настоящее время в Азербайджане, примут участие 8 польских компаний", - сказал министр.

(Автор: Гюльгыз Мурадова)