Турецкий депутат поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

2017-10-18 08:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Депутат парламента Турции, глава парламентской группы дружбы "Турция-Азербайджан" Недждет Унувар поздравил азербайджанский народ с Днем независимости Азербайджана.

Унувар сказал Trend, что испытывает чувство гордости в связи с 26-ой годовщиной восстановления независимости Азербайджана.

"Поздравляю азербайджанский народ, чту память ваших шехидов", - сказал депутат.

Отметим, что 18 октября в Азербайджане отмечается 26-я годовщина восстановления государственной независимости

(Автор: Руфиз Хафизоглу)