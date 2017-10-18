Си Цзинпинь: Независимости Тайвани не быть

2017-10-18 08:55 | www.oxu.az | 4

Китай всеми силами будет противостоят независимости Тайваня, сдерживая сепаратистские силы, заявил на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) председатель КНР Си Цзиньпин.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, председатель КНР отметил, что Пекин будет последовательно проводить политику "одного Китая" и не допустит независимости Тайваня.

"Мы будем стремиться к урегулированию всех политических изменений негативного характера на острове. Мы всеми силами будем противостоять так называемой независимости Тайваня, сдерживая сепаратистские силы", - сказал он.

По словам главы КНР, Пекин заинтересован в поддержании мирной ситуации в Тайваньском проливе и прилегающем к нему регионе.

В форуме принимают участие около 2,3 тыс. делегатов. После доклада Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

A.C.

