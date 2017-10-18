МИД Катара обвинил Саудовскую Аравию в попытках сменить режим в стране

2017-10-18 09:10 | www.oxu.az | 5

Министерство иностранных дел Катара обвинило власти Саудовской Аравии в попытках повлиять на общественность и сменить режим в стране.

Как передает Oxu.Az, соответствующее заявление сделал глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Мы видим, что правительство Саудовской Аравии говорит о смене режима. Мы видим, как власти призывают людей идти и протестовать против своего правительства, поэтому речь идет о смене режима», - рассказал Аль Тани в интервью CNBC.

Ранее глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа обвинил Катар в поддержке терроризма в стране.

Н.О.