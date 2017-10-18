Револьвер Элвиса Пресли выставлен на аукцион

2017-10-18 09:24 | www.oxu.az | 4

Эксклюзивный образец револьвера американской марки Smith & Wesson, принадлежавший певцу Элвису Пресли, выставлен во вторник на торги в США за 95 тыс. долларов, сообщает Оxu со ссылкой на ТАСС.

Певец приобрел этот Smith & Wesson 38-го калибра в Мемфисе (штат Теннесси) 7 января 1971 года.

Между рукояткой и барабаном выгравирован символ, представляющий собой молнию с аббревиатурой T.C.B. (Taking Care of Business - Занимаясь делом).

Так Пресли называл свою группу, маркируя символом кулоны, браслеты, кольца и аксессуары.

Элвис Пресли - американский певец и актер, родившийся в 1935 году в штате Миссисипи.

Н.Г.