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Взрыв в Пакистане: есть погибшие

2017-10-18 09:44 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере шесть полицейских погибли и еще восемь человек пострадали в результате взрыва в городе Кветта на северо-западе Пакистана, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС. 

По данным источников в службе безопасности, автомобиль, перевозивший 35 полицейских, подорвался на придорожной мине. 

Как сообщил представитель больницы города, восемь пострадавших были доставлены в больницу. На место происшествия прибыли сотрудники служб безопасности и оцепили район взрыва.

Среди погибших — трое полицейских.

Н.Г.

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