В Ташкенте появится уникальное эстакадное метро

2017-10-18 09:53 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Вместо строительства кольцевой электрички в Ташкенте решено построить надземное метро эстакадного типа.
Учитывая технические и технологические характеристики работы электричек, и то, что электропоезда большей частью используются на более дальних маршрутах, было принято решение о целесообразности «поставить на рельсы» поезда метро, сообщает АО «Узбекистон темир йуллари».
Столичная кольцевая линия метро эстакадного типа обещает стать одним из самых уникальных проектов на пространстве СНГ.
Срок строительства с учетом подготовительного периода составит четыре года (2017−2021 годы). Предварительная стоимость проекта - 422,3 миллиона долларов США. Ожидается, что кольцевая линия будет состоять из 35 станций, а общая протяженность путей составит 52,1 километра.
Новая линия метрополитена будет проходить по территории восьми районов Ташкента. В «Узбекистон темир йуллари» отмечают, что строительство будет осуществляться с учетом максимального сохранения сложившейся городской планировки.
В то же время продолжаются работы по строительству первой в Ташкенте наземной линии метро в Сергелийском районе.
Протяженность этого направления составит 7,1 километра, общая стоимость проекта оценивается в 170,1 миллионов долларов. Всего, от действующей станции «Алмазар» до запланированной конечной станции в Сергелийском районе, планируется построить шесть наземных станций.
Работы по проекту строительства второго этапа Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена также ведутся интенсивными темпами.
(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)