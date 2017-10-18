Европа и Азербайджан должны вместе искать новые источники газа для Южного газового коридора - глава МИД Польши (Эксклюзив)

2017-10-18 09:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Польша поддерживает строительство Южного газового коридора как средство поставок в Юго-Восточную Европу газа, альтернативного российскому, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.



"Мы с нетерпением ожидаем тот вклад, который Азербайджан, благодаря его сырьевому потенциалу, внесет в усиление энергетической безопасности Европы. Южный газовый коридор позволит экспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год из Каспийского региона в европейские страны. Это небольшие объемы, но они заложат основу для дальнейшего расширения и сотрудничества", - сказал Ващиковский.



По его словам, общая цель двух стран должна состоять в том, чтобы способствовать энергетической независимости Азербайджана и искать новые источники газа для Южного газового коридора.

"Это еще больше укрепит его реальный потенциал по обеспечению диверсификации в Юго-Восточной Европе, где в настоящее время доминирует российский поставщик", - сказал министр.



"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.



На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.



(Автор: Максим Цурков, Гюльгиз Мурадова)