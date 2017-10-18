Режим прекращения огня был нарушен 122 раза

2017-10-18 10:07 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван Ноемберянского района, Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Ферехли Газахского района, Алибейли, Агдам, Коханеби и Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.